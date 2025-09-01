Ексчемпіон світу назвав ім'я фаворита бою Канело – Кроуфорд
Він вважає, що поєдинок не пройде усю дистанцію
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Вільям Скулл вірить, що його екссуперник Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) переможе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) в їхньому майбутньому мегафайті.
Цитує Скулла boxingnews24.com.
«Канело скине кілька кілограмів, а Кроуфорд помітно підніметься у вазі, щоб побитися з ним. Можливо, якби Кроуфорд провів один бій у другому середньому дивізіоні, то в нього було б трохи більше досвіду в цій ваговій категорії. Але дебют у цій вазі може стати проблемою.
Канело здатний нокаутувати його до 12-го раунду. Мене здивує, якщо Кроуфорд виграє цей бій. Тут є гандикап у плані вагових категорій. Якби не він, то шанси в цьому бою були б 50 на 50. Поєдинок у цій вазі однозначно грає на руку Канело. Я б сказав, що його шанси на перемогу в цьому поєдинку – 75%».
Нагадаємо, Кроуфорд в останньому поєдинку, що відбувся 3 серпня 2024 року в Лос-Анджелесі, розділив ринг із представником Узбекистану Ісраїлом Мадрімовим. Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою американського атлета одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).
Альварес, у свою чергу, в останньому поєдинку, який відбувся 4 травня в Ер-Ріяді, переміг одноголосним рішенням суддів Скулла. У результаті Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.
Раніше стало відомо, хто судитиме бій Альварес – Кроуфорд.