Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Вільям Скулл вірить, що його екссуперник Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) переможе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) в їхньому майбутньому мегафайті.

Цитує Скулла boxingnews24.com.

«Канело скине кілька кілограмів, а Кроуфорд помітно підніметься у вазі, щоб побитися з ним. Можливо, якби Кроуфорд провів один бій у другому середньому дивізіоні, то в нього було б трохи більше досвіду в цій ваговій категорії. Але дебют у цій вазі може стати проблемою.

Канело здатний нокаутувати його до 12-го раунду. Мене здивує, якщо Кроуфорд виграє цей бій. Тут є гандикап у плані вагових категорій. Якби не він, то шанси в цьому бою були б 50 на 50. Поєдинок у цій вазі однозначно грає на руку Канело. Я б сказав, що його шанси на перемогу в цьому поєдинку – 75%».