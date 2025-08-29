Британський боксер Ліндон Артур (24-3, 16 KO) висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Слова напівважковаговика наводить vringe.com:

Усику скільки? 38. Теренсу Кроуфорду 37. Хлопці, які перебувають у вершині спорту, вони вікові. Мені 34. Якщо Усик збирається битися з ним, то йому слід робити цей бій зараз, як Мейвезер зробив з Канело. Така сама ситуація. Як тільки Мозес подорослішає, його вже не побити. Я не думаю, що його поб'ють, адже він настільки хороший. Я в це вірю. Йому 20 років, і він правитиме наступні 10-15 років. Скільки б він не залишився в боксі, він там кермуватиме. Хто його поб'є? Хто хоча б пройде з ним раунди?

Я не думаю, що його поб'ють найближчим часом. І я не думаю, що йому треба битися зараз з Усиком.