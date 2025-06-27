Боб Арум, сопромоутер володаря титулів WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO), для The Ring розповів, чи переконає перемога його клієнта над поляком Мацеєм Сулецьким (33-3, 13 КО) зіркового мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) розділити з ним ринг.

«Звичайно, ні. Канело нічого не виграє від бою з ним (з Мбіллі – прим.). Якщо він переможе Кроуфорда, то буде шукати відносно легких суперників.

Я вважаю, що Мбіллі особливий. Він дійсно хороший боксер, сильний, з хорошим ударом, у нього чудове підборіддя і велике майбутнє.

Ми організуємо для нього хороші поєдинки. Я не думаю, що Канело залишиться в цій ваговій категорії. Якщо Канело переможе Кроуфорда, чого я не очікую, він буде шукати легких суперників, завершиться його контракт [з Riyadh Season], він заробить грошей і завершить кар’єру.

Він не збирається ризикувати. Я думаю, що Мбіллі переможе Канело. Вважаю, що [Давід] Бенавідес переможе Канело. Я думаю, що Канело вже не той, яким був раніше».