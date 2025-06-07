Арум відреагував на скасування бою між Кішоном та Де Лос Сантосом
Голова Top Rank дуже розлютився на свого клієнта
близько 4 годин тому
Боб Арум / Фото - latimes.com
Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум відреагував на провалене зважування колишнього чемпіона WBO у легкому дивізіоні американця Кішона Девіса (13-0, 9 КО).
«Я не знаю, про що думав цей хлопець. Не розумію, чим займалися всі його тренери. Я більше нічого не розумію.
Це дуже розчаровує, особливо з огляду на те, що все це сталося в рідному місті хлопця».
Кішон провалив зважування та втратив титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Бій проти домініканського боксера Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО) скасовано.
Нагадаємо, Top Rank виплатить Де Лос Сантосу повний гонорар, який, за оцінками, складає близько $400 000.
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