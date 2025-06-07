Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум відреагував на провалене зважування колишнього чемпіона WBO у легкому дивізіоні американця Кішона Девіса (13-0, 9 КО).

«Я не знаю, про що думав цей хлопець. Не розумію, чим займалися всі його тренери. Я більше нічого не розумію.

Це дуже розчаровує, особливо з огляду на те, що все це сталося в рідному місті хлопця».