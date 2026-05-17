Колишній промоутер Василя Ломаченка Боб Арум прокоментував чутки про можливе повернення українського боксера на професійний ринг.

За словами функціонера, він не володіє точною інформацією щодо нинішніх планів 38-річного Ломаченка та не знає, чи може фінансовий фактор вплинути на рішення ексчемпіона світу відновити кар’єру.

Я не знаю, яка у нього фінансова ситуація. Він багато заробив з нами. Але самі розумієте: він мешкає в Україні, а там вистачає проблем. Можливо, йому потрібні гроші. Або, можливо, йому просто не терпиться вибратися назовні. Боб Арум експромоутер Ломаченка

Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар’єри в червні минулого року. На професійному ринзі українець здобув 18 перемог, 12 із яких — нокаутом, і зазнав 3 поразок.

Останній поєдинок Василь провів у травні 2024 року проти австралійця Джорджа Камбососа. Після цього боксер більше не виходив у ринг, а згодом повідомив про рішення завершити виступи на професійному рівні.