Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (10 WTA) поділилася емоціями після своєї перемоги у фіналі ґрунтового турніру серії WTA 1000 в Італії. У вирішальному матчі українка у трьох сетах здолала американку Корі Гауфф (4 WTA). Слова наводить Суспільне Спорт.

Під час церемонії нагородження Еліна подякувала суперниці, згадала про свою давню тенісну мрію та окремо звернулася до українців, які дивляться її поєдинки в умовах війни.

Важко повірити, що минуло вісім років з того часу, як я тут виграла трофей. Дуже задоволена, що перемогла тут. Передусім, хочу подякувати Коко за гарний турнір, її команді. Вона — справжня чемпіонка. Сподіваюся, що у нас з нею попереду ще чимало битв у майбутньому. Хочу також подякувати своїй команді. У мене була важка поразка у Дубаї цього року: я здобула на той момент 19-й титул і націлювалася на 20-й. Сказала своєму тренеру, щоб було добре перед завершенням кар'єри досягти [ювілейного титулу]. Він відповів мені, що сподівається на те, що у нас вийде це зробити цього року. Тож я дуже, дуже щаслива. Хочу подякувати також людям в Україні, які підтримують мене, дивляться [за моїми матчами], зокрема з укриттів. Останні декілька тижнів були дуже важкі для України, і я хочу подякувати всім за підтримку, що намагаєтеся знаходити час на перегляд матчів, на підтримку на такій відстані. Я відчуваю любов від усіх. Дякую. Слава Україні. Еліна Світоліна

Цей успіх став для Світоліної знаковим: вона втретє у кар'єрі підкорила римські корти (після титулів у 2017 та 2018 роках) та завоювала свій ювілейний, 20-й трофей на рівні WTA.

