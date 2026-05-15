Володимир Кириченко

Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО), для ESPN підтвердив наміри свого клієнта відновити карʼєру.

«Ми працюємо над його поверненням цієї осені».

Як повідомив інсайдер Ден Рафаель, Клімас минулого тижня телефонував Top Rank, щоб повідомити про наміри Ломаченка.

38-річний боксер востаннє виходив у ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.

Повідомлялося, що Ломаченко вів переговори про бій із Джервонтою Девісом, але в червні 2025 року завершив карʼєру через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, американець Кейшон Девіс готовий приїхати в Україну та побитися з Ломаченком.