Атлас назвав причину поразки Джейка Пола в бою з Джошуа
Тренер побачив проблему Джейка у витривалості
близько 2 годин тому
Джейк Пол
Американський тренер Тедді Атлас поділився думками про поєдинок Джейка Пола (12-2, 7 КО) проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).
Атлас заявив, що Пол почав «видихатися» вже з четвертого раунду — фізично й психологічно виснажився, його ламали. У п’ятому раунді це стало особливо помітно.
«Це не WWE — досвід і талант проявляються з часом. Хлопець після 15 місяців паузи та нокауту буде обережним на початку».
Джошуа нокаутував Пола в шостому раунді після трьох нокдаунів суперника.
