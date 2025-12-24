«Не буде ніяких ютуберів» — Ф’юрі розпочне підготовку до бою з Джошуа
Промоутер Френк Воррен сподівається, що поєдинок пройде на Вемблі
13 хвилин тому
Британські чемпіони супертяжкої ваги Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) готуються до майбутнього поєдинку, який, за словами промоутера Френка Воррена, може відбутися на стадіоні Вемблі.
Воррен сподівається, що бій відбудеться у влітку, після серії проміжних поєдинків, які планують провести до цього. Слова наводить The Sun.
Я вважаю, що Вемблі — ідеальне місце для бою. А якщо це відбудеться там, доведеться чекати до літа.
Він також підкреслив, що Ф’юрі не збирається втрачати час і чекати майже рік без боїв.
Тайсон не буде сидіти склавши руки — він вже майже рік не виходив на ринг. Але він не буде битися з ютубером!
