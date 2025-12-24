Денис Сєдашов

Британські чемпіони супертяжкої ваги Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) готуються до майбутнього поєдинку, який, за словами промоутера Френка Воррена, може відбутися на стадіоні Вемблі.

Воррен сподівається, що бій відбудеться у влітку, після серії проміжних поєдинків, які планують провести до цього. Слова наводить The Sun.

Я вважаю, що Вемблі — ідеальне місце для бою. А якщо це відбудеться там, доведеться чекати до літа. Френк Воррен

Він також підкреслив, що Ф’юрі не збирається втрачати час і чекати майже рік без боїв.

Тайсон не буде сидіти склавши руки — він вже майже рік не виходив на ринг. Але він не буде битися з ютубером! Френк Воррен

«Отримав гроші «Циганського короля», ти не повернешся…» Ф’юрі назвав доленосний крок у кар’єрі Усика.