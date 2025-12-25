Володимир Кириченко

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), для The Ariel Helwani Show поділився думками про майбутнє свого клієнта.

Останнім часом говорять про лютий. Що ви можете розповісти про лютий і про розмови щодо Ріко Верховена? Ріко в лютому – що ви можете сказати про це?

«Ми просуваємося вперед із нашим планом разом з Його Високоповажністю. Це мав би бути бій у лютому або березні, а потім, сподіваюся, бій із Тайсоном Ф’юрі.

Я планую зустрітися з Його Високоповажністю, коли цього тижня прибуду до Саудівської Аравії. 14 лютого – це запропонована дата, якщо довіряти інтуїції. Протягом наступних 48 годин ми поговоримо з лікарями та командою. До суботи залишається сім тижнів. Ми щойно завершили бій, і хтось може сказати: ну, це був легкий поєдинок. Але Ентоні провів 8-9 тижнів у таборі. Зараз він повернеться додому, проведе Різдво з родиною. Тож є шанс, що ми перенесемо це на середину або кінець березня.

Ріко – це бій, який згадували певні люди. Ми говоримо прямо: ми розглянемо всі пропозиції. Нам потрібен поєдинок, який підготує нас бою проти Тайсона Ф’юрі. Це досить складно з огляду на стилі. Тож ми можемо дивитися й на інших суперників.

Але ми відкриті до різних варіантів. Ми у прекрасній позиції. Ми, звісно, будемо говорити з DAZN, тому що DAZN були однією з головних причин, чому минулий бій взагалі відбувся – без їхнього схвалення ми б не змогли це реалізувати. Ей Джей залишається ексклюзивним для них, і ми обговоримо план.

На жаль… Ну, не на жаль для Ентоні, тому що його ситуація чудова, але такі розмови почнуться дуже швидко. А це завжди складно, тому що боєць зазвичай хоче просто відпочити тиждень-другий. Але ми зараз «гарячі». Пропозиції надходять звідусіль, і нам треба робити бізнес».

У ніч на 20 грудня Джошуа нокаутував Джейка Пола у 6-му раунді. До цього Джейк тричі побував у нокдауні – два рази у 5-му раунді та один – у 6-му.

Нагадаємо, Джошуа різко набрав вагу після бою з Полом.