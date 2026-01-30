Олег Гончар

Американський тренер Тедді Атлас поділився думками про майбутній бій між володарем титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом та чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном, повідомляє Boxing News 24.

На думку Атласа, головним питанням перед поєдинком є психологічна стабільність Лопеса. Тренер зазначив, що протягом кар’єри американець демонстрував різкі перепади в ментальному стані, які безпосередньо впливали на його виступи в рингу. Водночас Атлас наголосив на важливій ролі батька Лопеса, який супроводжував сина протягом усього чемпіонського шляху та був частиною його успіхів.

Атлас нагадав, що в бою проти Василя Ломаченка Лопес перебував у майже ідеальному психологічному стані. Якщо ж Теофімо зможе відтворити подібну концентрацію, він, за словами тренера, може стати першим суперником, здатним на рівних конкурувати зі Стівенсоном в атлетизмі. Більше того, Лопес потенційно здатен вивести Шакура із зони комфорту та нав’язати йому несподіваний сценарій бою.

Поєдинок між Лопесом і Стівенсоном відбудеться 31 січня у Нью-Йорку.