Олег Гончар

Чемпіон світу за версіями WBO та The Ring у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес та володар пояса WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон успішно пройшли офіційну процедуру зважування напередодні очного протистояння.

Обидва боксери без труднощів вклалися в ліміт першої напівсередньої ваги — до 63,5 кг. Лопес показав на вагах 63,32 кг, тоді як Стівенсон зафіксував 62,87 кг. Таким чином, поєдинок офіційно отримав «зелене світло» й відбудеться без будь-яких обмежень.

Бій стане головною подією вечора боксу The Ring VI та пройде в ніч на 1 лютого на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBO та The Ring, якими нині володіє Теофімо Лопес.

Для Стівенсона це буде поєдинок у новому для себе дивізіоні, тоді як Лопес проведе захист титулів у звичній ваговій категорії.

Нагадаємо, перед боєм Лопес вивів Стівенсона з рівноваги.