Олег Гончар

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс пояснив свої емоційні висловлювання після матчу проти Словаччини, де він емоційно висловився про гравців, які не приїхали у команду. Слова тренера навела пресслужба ФБУ.

Багатскіс наголосив, що не мав на увазі конкретних гравців, окрім Дмитра Скапінцева, якого розкритикував за відсутність у збірній. За його словами, центровий, завдяки виступам за Україну на Євробаскеті-2022, отримав шанс грати в США, але після того вирішив не їхати до національної команди.

«Я розумію, якщо гравець не може приїхати до збірної через проблеми зі здоров’ям, втому, сімейні проблеми. Але я не розумію позицію Діми Скапінцева. Він гарний гравець, гарний хлопець, але я не розумію, чого його немає в збірній». Айнарс Багатскіс

Тренер підкреслив, що поважає відданість ветеранів, як В’ячеслава Кравцова, який приїхав допомогти, і закликав гравців забути про его та грати за країну.

Багатскіс також вибачився за різкість своїх слів, пояснивши це емоціями, викликаними підтримкою українських військових у Ризі та неетичною поведінкою одного з українських тренерів, який брав гроші за допомогу молодим баскетболістам.

«Мене зачепило, коли після початку війни багато знайомих мені латвійців допомагали молодим баскетболістам з України. І я дізнався, що один український тренер брав за це гроші. Тоді я заспокоївся стосовно цього, але з ним я після цього не контактую. Це в цілому не моя справа. Але за те, що я сказав щось різко на пресконференції, я можу сказати: "вибачте" — це були мої емоції». Айнарс Багатскіс

Нагадаємо, Україна виграла групу та пробилася до основного раунду кваліфікації на ЧС-2027.

У вирішальному матчі Україні вдалося обіграти Словаччину завдяки рекорду Ковляра.