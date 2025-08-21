Захисник збірної України Михайло Бублик висловився пресслужбі ФБУ про перемогу команди над Словаччиною у прекваліфікації чемпіонату світу-2027:

Емоції позитивні, адже завжди приємно перемагати при такій кількості вболівальників. Атмосфера в залі була дуже класною, думаю, всі отримали свято баскетболу, а ми та вся Україна отримала свято, адже нам вдалося вийти з першого місця. Так, можливо, це не якась велика перемога, але ми поступово рухаємося маленькими кроками в правильному напрямку.

Як сказав тренер після матчу, можливо, нам не вистачило ще одного тижня підготовки. Ми почали грати в баскетбол, в який хочемо грати, в останніх двох матчах. Тож, якщо б ми почали на тиждень раніше, можливо, цю гру показали б із першого матчу.

Нам вдалося перемогти – це найголовніше. Нам вдалося побігти: коли добре бігли, заробили свій гандикап. Коли втратили перевагу, знову побігли і повернули собі цю перевагу. Думаю, це була наша сильна сторона сьогодні.

Мій вихід у старті? Я завжди маю бути готовий до цього, не важливо, граю я чи не граю. Дякую тренеру, за те що він дав мені можливість і я хотів показати, що я можу не тільки не зіпсувати гру, а й допомогти команді. Думаю, на певних відтинках я з цим впорався – десь забив, десь захистився.

На матчі було дуже багато вболівальників з України, в Словаччині багато наших людей зараз. Ми дуже вдячні, що вони прийшли нас підтримати. Це було дуже чутно і це теж зробило свою справу сьогодні.

Від збору залишилися тільки позитивні емоції. Можливо це було довго по часу, але для мене все пролетіло дуже швидко. Ми були разом на тренуваннях, за межами майданчика. Я дуже вдячний всім хлопцям, не було такого, що старші були десь окремо. Ми класно тренувалися, класно відпочивали, тому враження від цього збору тільки позитивні, сподіваюся, що і далі буде така класна атмосфера в збірній.