Україна виграла групу та пробилася до основного раунду кваліфікації на ЧС-2027
У наступному етапі Україну чекають поєдинки з сильнішими командами
близько 1 години тому
Збірна України з баскетболу здобула путівку до основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027, перемігши Словаччину з рахунком 98:86 у вирішальному матчі прекваліфікації.
Команда посіла перше місце у своїй групі, здобувши три перемоги в чотирьох іграх. У наступному етапі суперниками «синьо-жовтих» стануть Грузія, Іспанія та команда, яка посяде друге місце за підсумками матчу Хорватія — Данія.
Основний раунд кваліфікації розпочнеться для України 27 листопада виїзним поєдинком проти Грузії.
