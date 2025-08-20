Олег Гончар

Збірна України з баскетболу здобула путівку до основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027, перемігши Словаччину з рахунком 98:86 у вирішальному матчі прекваліфікації.

Команда посіла перше місце у своїй групі, здобувши три перемоги в чотирьох іграх. У наступному етапі суперниками «синьо-жовтих» стануть Грузія, Іспанія та команда, яка посяде друге місце за підсумками матчу Хорватія — Данія.

Основний раунд кваліфікації розпочнеться для України 27 листопада виїзним поєдинком проти Грузії.

Нагадаємо, раніше Іван Ткаченко розповів, наскільки для нього важливо грати за збірну України.