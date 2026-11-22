Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі відзначився неспортивним вчинком у першому матчі стартового раунду плей-оф МЛС проти Коламбус Крю, який завершився розгромною домашньою поразкою його команди з рахунком 0:3.

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Інцидент стався у компенсований до першого тайму час за рахунку 0:1. Виконуючи вкидання з ауту, Мессі навмисно жбурнув м'яч в обличчя чилійському форварду гостей Гонсало Тапії. За цей епізод арбітр показав аргентинцю жовту картку.

Lionel Messi y Gonzalo Tapia recibieron tarjeta amarilla después de esta acción en la banda. (vía @MLS por Apple TV) https://t.co/kvMAjakAUv — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 22, 2026

Примітно, що сам Тапія став одним із головних героїв зустрічі, оформивши дубль у ворота господарів.

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