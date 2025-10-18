Bare Knuckle веде переговори про участь Усика в боях голими кулаками
Гендиректор Девід Тетро хоче бачити українця в організації
9 хвилин тому
Генеральний директор Bare Knuckle Fighting Championship Девід Тетро підтвердив переговори з Егісом Клімасом, менеджером абсолютного чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика (24-0, 15 КО). Про це він розповів Boxing King Media.
Тетро назвав Усика ключовою ціллю.
«Ми близькі до Клімаса, ведемо розмови». Проте Усик більше схиляється до MMA, ніж до боїв голими кулаками. «Побачимо, як подолати цей бар’єр, і підберемо правильного суперника».
Усик у липні 2025 року нокаутував Даніеля Дюбуа в 9-му раунді.
