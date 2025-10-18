«Збереже Усик титули або…» Потенційний суперник українця – про свої цілі
Джозеф готовий працювати, поки чекає на бій за титул
близько 2 годин тому
Фото: Queensberry Promotions
Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) висловився про титули у надважкій вазі, які наразі належать Олександру Усику (24-0, 15 KO). Новозеландця цитує vringe.com:
Ти ніколи не знаєш, що станеться у спорті під назвою бокс. Збереже Усик титули, зробить один вакантним і поб’ється за нього знову або зробить вакантними два титули. Ти просто не знаєш, що станеться. Я вважаю, якщо ти це не контролюєш, то просто потрібно залишатися терплячим, продовжувати працювати і концентруватися на задачі, з якою ти можеш впоратися. Так багато всього може статися у боксі!
Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі хоче третій поєдинок з Усиком.