Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі оцінив досягнення Олександра Усика (24-0, 15 KO) та порадив українцю задуматися про завершення кар’єри. Америкканця цитує vringe.com:

Хто я такий, щоб вказувати іншій дорослій людині з титулами? Я скажу те, що я думаю. Я вважаю, що він виступав чудово. Нема чого більше досягати, ніщо не зробить його ще величнішим в історії боксу. Якщо хтось хоче сказати, що він кращий за Алі, то нехай скаже зараз. Хто ще не хоче сказати, що він кращий за Алі, то Усик більше нічого не зробить, щоб їх переконати.

На цьому етапі ти досягнув своєї стелі в плані того, як люди тебе можуть оцінити. Є люди, які скажуть, що ти найвеличніший боєць в історії, що ти найккращий боксер усіх часів. А є люди, які скажуть: «Ні, ніхто не може перевершити Мухаммеда Алі». І в чому б не був камінь спотикання, я не думаю, що Усик може досягти чогось, що змінить думку цих людей. Але продовжуючи виступати, ти ризикуєш стати старим за одну ніч і дозволити себе побити, і в цьому випадку ти переконаєш більше людей, що ти не найвеличніший боєць в історії. Тож, думаю, Усик досяг своєї стелі у плані того, як люди його оцінюють. Я ніхто, щоб говорити дорослій людині завершувати кар'єру, але, як фан, я хотів би, щоб він завершив кар'єру, незважаючи на той факт, що він все ще виглядає добре.