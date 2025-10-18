Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн не вважає, що Олександру Усику (24-0, 15 KO) цікавий третій поєдинок проти AJ або Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Функціонера цитує fightnews.info:

Олександр Усик – єдина людина, яка перемогла Тайсона Ф'юрі, і він зробив це чесно та справедливо. Це були два хороші та конкурентні бої. Те саме стосується поєдинків з AJ. У першому Усик переміг трохи впевненіше, а другий був дуже конкурентним. Джошуа з задоволенням ще раз побився б з Усиком. Але AJ також розуміє, що це справді не той бій, який він може вимагати, адже він повертається після поразки, а перед цим двічі програв Усику.

Насправді Тайсон Ф’юрі теж повертається після двох поразок. Коли ти поступаєшся 2:0, трилогії відбуваються не дуже часто.