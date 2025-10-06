Абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу ALL THE SMOKE FIGHT розповів про свою співпрацю з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом.

«Я чув про Туркі багато років тому. Насправді були інші люди, для яких я був улюбленим бійцем, і вони хотіли зі мною співпрацювати, але вони не були на рівні Туркі.

Тож, коли я зустрівся з Туркі, все було зовсім інакше. Він хотів для мене найкращого, бо бачив, як мене намагаються топити. Він бачив, як система зі мною поводиться. Він бачив, як промоутери мали на меті знищити мою репутацію. І це не лише Top Rank, були інші промоутери, які казали: «О, та він не розпродає арени». Але коли дивишся на кожну арену, де я б не бився, вони були заповнені. Неважливо, де це було.

Тому мені не подобаються промоутери. Я просто продовжував робити те, що роблю. І знаєте, я завжди казав, що доки я продовжую перемагати – це все, що має значення. Тому, коли багато людей кажуть: «О, він бився з Канело через гроші». Знаєте, у мене були гроші. Я міг би піти на пенсію. Я бився за спадщину. Спадщина була тим, за що я боровся, бо знав, що перемога над Канело призведе до чогось, чого ніколи раніше не робили».