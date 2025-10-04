Чемпіон WBC Девід Бенавідес (30-0, 24 KO) в інтерв’ю The Ring Show відповів, чи погодиться на титульний поєдинок з Саулєм Альваресом (63-3-2, 39 KO):

Я відчуваю, що все, що відбувається в моїй кар'єрі, полягає в тому, що я перебуваю у чудовому становищі в усіх відношеннях. Я не збирався опускатися до вагової категорії до 76 кг, але тепер, якщо Канело хоче піднятися, то давай. Я здобув титул чемпіона світу WBC у вазі до 75 кг.

Після того, як я переможу бівола, я завоюю всі пояси, тож після цього я буду тим, хто має силу, тепер я перший. Канело каже, що він не бореться за велич, він бореться за титули. Що ж, дозвольте мені зібрати всі титули, і давайте повернемося до столу переговорів і поговоримо.