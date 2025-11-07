Батько Ф’юрі: «Усик не був однозначним переможцем поєдинків з Тайсоном»
Джон вважає, що результати боїв були суперечливими
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Батько колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Джон Ф’юрі висловився в інтерв’ю Boxing King Media про можливість третього поєдинку сина з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):
Тайсон чогось досяг, чи не так? Але з Тайсоном, є певний осад через суперечливий результат обох боїв з Усиком. Усик не був однозначним переможцем. Рішення (суддів) міг отримати будь-хто.
Чи є сенс у третьому поєдинку з Усиком? Звичайно, є, але я б волів бачити Тайсона там, де він є – на пенсії.
