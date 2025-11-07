Батько колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Джон Ф’юрі висловився в інтерв’ю Boxing King Media про можливість третього поєдинку сина з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

Тайсон чогось досяг, чи не так? Але з Тайсоном, є певний осад через суперечливий результат обох боїв з Усиком. Усик не був однозначним переможцем. Рішення (суддів) міг отримати будь-хто.

Чи є сенс у третьому поєдинку з Усиком? Звичайно, є, але я б волів бачити Тайсона там, де він є – на пенсії.