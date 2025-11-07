Відомий британський тренер Домінік Інгл висловився про сучасне становище Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Наставника цитує vringe.com:

Джошуа не боксує, як Усик. Чи можна навчити AJ боксувати, як Усик? Потрібно взяти найкраще з того, що робить AJ, і найгірше з того, що він робить, і покращити в ньому найгірше.

Я повторюю це знову і знову: найкращий тренер, який був у Джошуа, – це Роберт Маккрекен. Можливо, це не те, що люди хочуть чути, але він працював з ним ще з аматорських часів. Він знав його, коли той був молодим хлопцем, виховав та спрямовував його. Він добре розумів рівень конкуренції, знав, коли треба брати бій, а коли ні. Він вклав у нього багато часу.

А тепер, коли Джошуа переходить до Бена Девісона чи до когось ще – для тренера це великі гроші, але й величезна відповідальність. Бен Девісон – хороший тренер, він провів з AJ кілька боїв, повернув його у форму і отримав за це гідну винагороду. Усі хочуть тренувати Джошуа, бо це приносить великі гроші. Але іноді потрібно запитати себе: «А чи здатний я тренувати цього бійця?» І часом доводиться визнати, що це просто не спрацює.