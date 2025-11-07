Польський надважковаговик: «Я залишився дуже вражений спарингами з Усиком»
Книба розповів, що вирізняє українця від інших
близько 1 години тому
Польський хевівейтер Даміан Книба (17-0, 10 KO) згадав роботу у тренувальному таборі з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Бійця цитує vringe.com:
Щодо Олександра Усика, і яке він залишив враження. Насамперед, я вражений його роботою ніг та його фізичною працездатністю. Я думаю, це його найбільші переваги. Крім того, він шульга, дуже незручний боєць. Що ще ускладнювало спаринги – це маленький ринг 3 на 3, і до того ж у нього було чотири різні спаринг-партнери або навіть п'ять, і вони змінювалися кожні два-три раунди. Я залишився дуже вражений.
