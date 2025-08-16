Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью поділився своєю думкою про сьогоднішній поєдинок Ділліана Уайта (31-3, 21 КО) проти Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO).

У коментарі для IFL TV він спрогнозував швидкий фінал на користь Ітауми.

Думаю, бій завершиться вже у четвертому раунді. Не можу пояснити, чому так відчуваю, адже Ділліан не проявив… точніше, показав ознаки готовності. Його останній бій із Теттехом був не найкращим. Людина хороша настільки, наскільки її останній виступ, і судити про бійця потрібно саме за ним.

Ексчемпіон додав, що Вайт усе ще є сильним бійцем у важкій вазі, проте, на його думку, час піку для британця вже минув. «Дуже шкода, адже він перемагав дійсно сильних суперників і брав участь у серйозних поєдинках, але тепер він, здається, не готовий до таких випробувань».