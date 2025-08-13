Британський боксер надважкого дивізіону Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) поділився своїми очікуваннями від поєдинку проти непереможеного проспекта Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO).

Цитує Вайта boxingscene.com.

«Звісно, на мене чекає важке завдання, бо усі списують мене з рахунків. І це добре. Мені нічого втрачати. Зазвичай я і так у ролі андердога, але зараз мені нічого втрачати.

Я хотів би помститися за ті дві поразки (від Повєткіна у 2021-му та Ф’юрі у 2022-му – прим.). Хотів би знову битися за титул.

Думаю, минулого разу я не показав себе належним чином».