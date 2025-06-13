Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью для Fightlens поділився думками про реванш володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Даніель Дюбуа – 27-річний ветеран. Він стільки всього пройшов і стільки пережив, але буде цікаво подивитися, чи це змінить ситуацію проти Олександра Усика.

Це небезпечний бій, але я думаю, що він програє його. Олександр Усик змусить його повернутися туди, де він змусив його побувати минулого разу. Він підштовхнув його до того, щоб здатися.

Я не називаю Даніеля хлопцем, який здається. Але він робив це в минулому – від цього нікуди не подітися. Він вже здавався, і перший раз, коли ти робиш це, найважче, а потім ти просто продовжуєш.

Просто в цей момент він на хвилі успіху. Ця перемога над Ей Джей підняла його до нових висот впевненості, але знадобиться десь п'ять чи шість раундів, щоб вибити її з нього. Я думаю, що так і станеться».