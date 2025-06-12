Колишній чемпіон світу розповів, за рахунок чого Дюбуа стає кращим перед реваншем з Усиком
Фремптон відзначив команду Даніеля, яка допомагає британцю прогресувати
близько 1 години тому
Ексчемпіон світу Карл Фремптон висловився про Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) перед другим поєдинком з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Зараз Дюбуа боєць кращий, ніж був у першому бою (з Усиком). Я вважаю багато в чому завдяки психології Даніеля. Я вважаю, що він зараз у правильних ментальних рамках. Він може завдати шкоди, і на даний момент він сповнений впевненості. Я маю віддати належне (тренеру) Дону Чарльзу. Я вважаю, його робота з Доном Чарльзом справді хороша. Також у залі є ще одна людина – Кіран Фаррелл, яка тримає лапи для Даніеля. Кіран приблизно мого зросту, трохи вище. Він покращує швидкість Даніеля і працює в цьому ключі, чого не роблять багато надважковаговиків. Вони зазвичай всі вибухові та працюють над цим. Я вважаю, що з ними Даніель покращується як боєць.
Нагадаємо, що лідер крузервейту хоче поєдинок з Усиком.