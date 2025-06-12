У Великій Британії Джошуа відмовляють від поєдинку з суперником Усика
Фроч не бачить варіантів для AJ у реванші з Дюбуа
близько 2 годин тому
Фото: Matchroom
Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками про потенційний реванш Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британця наводить fightnews.info:
Ще один поєдинок проти Даніеля Дюбуа – забудьте про це. Даніель Дюбуа знову розкотить його нафіг. Джошуа не спроможний перемогти Дюбуа. Він буде до смерті боятися пропустити удар у щелепу. А коли Джошуа його пропустить, він знову опиниться у відключенні.
Нагадаємо, що наступного року Джошуа може завершити кар’єру.
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