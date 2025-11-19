Бенавідес: «Моя мрія з трьох років — стати найвидатнішим боксером»
Американець впевнений, що досягне цього, рухаючись вперед без зупинок
2 днi тому
Непереможний чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) заявив, що прагне стати найвидатнішим боксером усіх часів.
Під час шоу Inside The Ring Show американець розповів, що це — його мрія з дитинства.
З трьох років я мріяв стати найкращим боксером у історії, і я впевнений, що досягну цього. Ми майже на фінішній прямій і будемо рухатися далі, доки ніхто не зможе сказати про мене нічого поганого.
Боксер наголосив, що продовжить свою кар’єру з тією ж рішучістю, аби закріпити своє місце серед легенд світового боксу.
