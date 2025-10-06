Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBC у напівважкому дивізіоні американця Девіда Бенавідеса (30-0, 24 КО) для Fight Hub TV поділився думками про перемогу абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над ексволодарем титулів Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Я буду відвертим. Це ніби ви відправляєте солдатів до іншої країни, а вони потрапляють в полон. Я відчуваю, що організації і пояси були в полоні дуже довго. Знаєте, це приємно бачити. Для мене це було схоже на фільм «Роккі», і ти бачиш, що ці пояси тепер вільні.

Тепер багато людей матимуть більше можливостей, тому що я думаю, що Теренс Кроуфорд не має такої влади, як Канело, щоб робити те, що робив він. Тому я думаю, що поступово у нього заберуть ці пояси, або йому доведеться їх захищати, і завдання стане трохи складнішим».