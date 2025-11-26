Олег Гончар

Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес (31-0, 25 КО) розповів Fight Hub TV про момент після бою з Ентоні Ярдом (27-4, 24 КО).

На запитання, що він сказав британцю під час обіймів, Бенавідес відповів, що висловив слова поваги.

«Я просто сказав йому, що люблю його, що він воїн і подякував за бій. Не завжди має бути ворожнеча. На рингу — війна, а після — можна обійняти один одного і бути братами. Саме це робить бокс особливим». Давид Бенавідес

Щодо майбутнього Ярда Бенавідес відповів, що все залежить від самого британця. Давид відзначив, що Ентоні пропустив багато ударів, тричі виходив проти чемпіонів світу, але довів, що має велике серце.

Нагадаємо, раніше Бенавідес виграв у Ярда технічним нокаутом у сьомому раунді.