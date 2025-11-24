Володимир Кириченко

Володар титулу WBC у напівважкому дивізіоні американець Девід Бенавідес (31-0, 25 КО) для Fight Hub TV пояснив рішення піднятися до важкої ваги заради бою з чемпіоном WBA та WBO мексиканцем Гільберто Раміресом (48-1, 30 KO).

«Не хочу більше втрачати час. Знаєте, якщо подивитися на боксерів того часу, боксерів минулого, то в 28 років вони всі вже досягли успіху. Оскар Де Ла Хойя, Марко Антоніо Баррера – вони багаторазові чемпіони в різних вагових категоріях, у різних дивізіонах. Я просто хочу наслідувати їхній приклад.

Якщо у мене з’явиться можливість, чому я маю її не використати? Розумієте, у мене не було можливості у другій середній. Тепер у мене немає можливості у напівважкій вазі. Багато людей говорять те й інше, але я більше ні на кого не чекаю. Я йду своїм шляхом і, знаєте, я досягну величі так чи інакше».

Вам комфортно підніматися і спускатися? Якщо потім з’явиться можливість битися з Біволом, ви повернетеся?

«Так, саме це я і хочу зробити. Ви розумієте, про що я, я хочу бути подвійним чемпіоном. Я хочу бути чемпіоном в обох вагових категоріях. Теренс Кроуфорд зараз це робить.

Я точно повернуся в напівважку вагу і битимуся з цими хлопцями, якщо буде така можливість».

Раніш повідомлялося, що бій Хільберто та Бенавідеса вже узгоджено на 2 травня в Лас-Вегасі – Рамірес має виграти проміжний бій в січні.