Денис Сєдашов

Чемпіон WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (31-0, 25 КО) після перемоги над Ентоні Ярдом (27-4, 24 КО) заявив, що прагне піднятися на вершину рейтингу P4P та залишити яскравий слід в історії боксу. Слова наводить iFL TV.

Я хочу бути номером один у P4P. Хочу, щоб мене згадували поруч з Усиком. Хочу бути в тих самих розмовах, що й Кроуфорд та Іноуе. Це хлопці, на яких я рівняюся щодня. Девід Бенавідес

Він додав, що шлях до величі — лише через важку роботу та перемоги над найсильнішими суперниками.

Бенавідес хоче здобути титул у колишньому дивізіоні Усика, не забувши про Бівола.