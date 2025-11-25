Давід Бенавідес мріє про P4P: «Хочу бути серед найкращих незалежно від ваги»
Чемпіон WBC у напівважкій вазі прагне залишити слід в історії боксу
26 хвилин тому
Чемпіон WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (31-0, 25 КО) після перемоги над Ентоні Ярдом (27-4, 24 КО) заявив, що прагне піднятися на вершину рейтингу P4P та залишити яскравий слід в історії боксу. Слова наводить iFL TV.
Я хочу бути номером один у P4P. Хочу, щоб мене згадували поруч з Усиком. Хочу бути в тих самих розмовах, що й Кроуфорд та Іноуе. Це хлопці, на яких я рівняюся щодня.
Він додав, що шлях до величі — лише через важку роботу та перемоги над найсильнішими суперниками.
Бенавідес хоче здобути титул у колишньому дивізіоні Усика, не забувши про Бівола.
