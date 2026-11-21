Бенавідес – про бажання Усика провести очний бій: «Для мене це стало несподіванкою»
Зірковий американець заявив, що команда Олександра має контакт з ним
Володар титулів за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing News обговорив зацікавленість Олександра Усика (25-0, 16 КО) у поєдинку проти нього.
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«Для мене стало несподіванкою те, що Усик хоче повернутися у першу важку вагу. У нас був контакт. Його команда зв’язалася з моєю, тому я навіть замислювався про перехід у суперважку вагу. Я зробив би це, але у нього немає титулів. Він лінійний чемпіон, але я вважаю, що в кінцевому підсумку бій такого масштабу заслуговує на титульний статус.
У першій важкій вазі ми маємо ідеальні передумови для організації цього поєдинку. Мій поєдинок проти Чеслака відбудеться за три пояси. Можливо, після цього я битимуся з Опетаєю в травні й об'єднаю титули. Тоді бій з Усиком ідеально впишеться в це рівняння – на кону будуть усі титули.
«Я дуже схвильований, адже Усік – чудовий боєць. Можливо, один із найкращих бійців нашого покоління. Я дуже радію цій нагоді й з нетерпінням чекаю на наш поєдинок».
Раніше Бенавідес розповів, коли планує побитися з Усиком.
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