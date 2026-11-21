«Для мене стало несподіванкою те, що Усик хоче повернутися у першу важку вагу. У нас був контакт. Його команда зв’язалася з моєю, тому я навіть замислювався про перехід у суперважку вагу. Я зробив би це, але у нього немає титулів. Він лінійний чемпіон, але я вважаю, що в кінцевому підсумку бій такого масштабу заслуговує на титульний статус.

У першій важкій вазі ми маємо ідеальні передумови для організації цього поєдинку. Мій поєдинок проти Чеслака відбудеться за три пояси. Можливо, після цього я битимуся з Опетаєю в травні й об'єднаю титули. Тоді бій з Усиком ідеально впишеться в це рівняння – на кону будуть усі титули.

«Я дуже схвильований, адже Усік – чудовий боєць. Можливо, один із найкращих бійців нашого покоління. Я дуже радію цій нагоді й з нетерпінням чекаю на наш поєдинок».