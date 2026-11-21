Ексчемпіон світу у напівсередній вазі Кіт Турман (31-2, 23 КО) через травму змушений знятися з поєдинку проти Верджіла Ортіса (24-0, 22 КО). Про це повідомляє The Ring.

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Організатори наразі шукають заміну Турману для бою 5 грудня в Глендейлі (штат Аризона, США). Ортіс все ще планує виступити в цю дату.

Верджіл не виходив у ринг із листопада 2025 року через 13-місячний простій, спричинений судовою суперечкою з Golden Boy. Сторони владнали конфлікт і домовилися провести три бої, що залишилися за чинним контрактом. Ортіс має дебютувати в середній вазі.

Турман планував повернутися в ринг після дострокової поразки від Себастьяна Фундори в березні 2026 року.

Шоу в Глендейлі очолить об’єднавчий поєдинок у важкій вазі між Девідом Бенавідесом та Міхалом Чесляком.