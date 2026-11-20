Є одна річ, яку я люблю в Бенавідесі: він прагне бути великим. Це чудовий поєдинок, і я мушу віддати перевагу Бенавідесу.

Причина в тому, що Усик домінував у надважкій вазі стільки років, але перехід у нижчу вагову категорію в такому віці позначається на організмі. І я – ідеальний приклад цього, коли бився з Пак’яо.

Знаєш, коли ти скидаєш вагу, ти виснажуєш себе, не відчуваєш себе достатньо сильним, не відчуваєш впевненості, особливо у поєдинку проти когось на кшталт Бенавідеса.

Це буде приголомшливий бій, але я б віддав перевагу Бенавідесу.