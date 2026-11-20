«Я – ідеальний приклад цього»: Де Ла Хойя спрогнозував результат можливого бою Усик – Бенавідес
Промоутер назвав головну проблему українця
Відомий американський промоутер Оскар Де Ла Хойя на YouTube-каналі Fight Hub TV оцінив шанси колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) у потенційному поєдинку проти володаря титулів WBA та WBO у важкій вазі Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).
На думку Де Ла Хойї, можливе повернення українця у важкий дивізіон може негативно позначитися на його фізичних кондиціях через вік та виснажливу згонку ваги, що дасть перевагу американцю.
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Є одна річ, яку я люблю в Бенавідесі: він прагне бути великим. Це чудовий поєдинок, і я мушу віддати перевагу Бенавідесу.
Причина в тому, що Усик домінував у надважкій вазі стільки років, але перехід у нижчу вагову категорію в такому віці позначається на організмі. І я – ідеальний приклад цього, коли бився з Пак’яо.
Знаєш, коли ти скидаєш вагу, ти виснажуєш себе, не відчуваєш себе достатньо сильним, не відчуваєш впевненості, особливо у поєдинку проти когось на кшталт Бенавідеса.
Це буде приголомшливий бій, але я б віддав перевагу Бенавідесу.
Поставив себе вище за Усика. Бенавідес визначив п'ятірку найкращих боксерів сучасності.
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