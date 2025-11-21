У США оцінили шанси Бенавідеса на перемогу над біволом та бетєрбієвим
Шилдс сподівається, що Девід доб’ється бажаних поєдинків
близько 1 години тому
Відомий американський тренер Ронні Шилдс висловився про потенційне протистояння чемпіона WBC Девіда Бенавідеса (30-0, 24 KO) з дмітрієм біволом (24-1, 12 KO) та артуром бетєрбієвим (20-1, 19 KO). Наставника цитує vringe.com:
Я вважаю, що Бенавідес має відповідний стиль, щоб побити обох. Не через нього бій не відбувся. Він хотів обох цих хлопців, але вони вирішили битися один з одним. Девід захотів битися з переможцем, а переможець не захотів битися з ним. Він продовжив виступати, і один з титулів (WBC) дали йому. Ти взяв його, продовжуй, і сподіватимемося, що рано чи пізно ці хлопці погодяться і скажуть: «Знаєш що? Я мушу довести, що я найкращий боєць у світі». І тоді їм треба буде побитися з Девідом Бенавідесом. Але Бенавідес чудовий боєць, і я розумію, чому люди не поспішають з ним битися.
Нагадаємо, що Бенавідес хоче підкорити дивізіон Олександра Усика.
