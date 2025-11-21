Бенавідес і Ярд пройшли зважування перед боєм
Девід переважив свого суперника
близько 18 годин тому
Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) та Ентоні Ярд (27-3, 24 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед головним поєдинком турніру Ring IV.
Бій за титули чемпіона WBC і WBA World у напівважкій вазі (до 79,4 кг) відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Під час процедури зважування боксери показали такі результати:
Девід Бенавідес — 79,06 кг
Ентоні Ярд — 78,87 кг
