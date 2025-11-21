Володар титулу WBC у напівважкому дивізіоні Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) для The Ring поділився очікуваннями від поєдинку проти британця Ентоні Ярда (26-3, 24 КО).

«Це був мій найважчий тренувальний табір зі всіх. Я вийду на ринг та влаштую вам справжню війну.

Я ні в якому разі не недооцінюю його і ніколи нікого не недооцінював. Я ставлюся до Ентоні з належною повагою і довгий час вивчав його. Я повністю готовий до цього бою і до того, що він мені запропонує.

Я давно стежу за ним й знаю, що він відмінний боєць. У нього велике серце і величезна сила. Мені подобається в ньому те, що, з ким би він не бився – завжди виходять чудові бої.

А я люблю перетворювати свої бої на війну. Я хочу подарувати фанатам ті насичені подіями поєдинки, які вони хочуть бачити.

Я пройшов відмінний табір і дуже старанно тренувався. Цей бій виправдає всі очікування».