Британський боксер першого середнього дивізіону Конор Бенн (24-1, 14 KO) відповів на виклик від скандального американця Раяна Гарсії (24-2, 20 КО).

«Я не граюся і не мимрю, як ви, янкі. Коли я кажу «погнали», то маю на увазі «Поїхалиии».

Я проти тебе – наступний бій. Я підпишу контракт негайно, і можеш не сумніватися: я розіб’ю тебе ущент».