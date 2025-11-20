Бенн готовий підписати контракт на бій з жертвою Джервонти
Британець дуже сильно розізлився
1 день тому
Конор Бенн / Фото - ВВС
Британський боксер першого середнього дивізіону Конор Бенн (24-1, 14 KO) відповів на виклик від скандального американця Раяна Гарсії (24-2, 20 КО).
«Я не граюся і не мимрю, як ви, янкі. Коли я кажу «погнали», то маю на увазі «Поїхалиии».
Я проти тебе – наступний бій. Я підпишу контракт негайно, і можеш не сумніватися: я розіб’ю тебе ущент».
15 листопада Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у реванші проти Кріса Юбенка-молодшого.
Раніше Гарсія розповів про бажання провести поєдинок проти Бенна.
