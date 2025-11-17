Чемпіон світу викликав на бій Бенна після перемоги над Юбенком
Американець хоче дебютувати у напівсередньому дивізіоні
29 хвилин тому
Конор Бенн / Фото - ВВС
Володар титулу IBF у першому напівсередньому дивізіоні американець Річардсон Гітчінс (20-0, 8 КО) розповів про бажання провести бій з британським боксером першої середньої ваги Конором Бенном (24-1, 14 KO).
Цитує Гітчінса BoxingScene.
«Не буду брехати – я і Конор Бенн могли б побитися у вазі 147 фунтів (прим. – у напівсередній вазі)».
15 листопада Бенн здобув перемогу над Крісом Юбенком-молодшим.
Після бою з Юбенком-молодшим Бенн заявив, що планує повернення в напівсередню вагу для титульного бою з Маріо Барріосом чи іншим чемпіоном дивізіону.