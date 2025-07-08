Бенн відповів, чи готовий побитися з Райаном Гарсією
Зірковий британець назвав свою головну ціль
близько 1 години тому
Конор Бенн / Фото - ВВС
Відомий британський боксер Конор Бенн (23-1, 14 KO) для Sky Sports поділився думками про можливий поєдинок проти скандального американського суперваговика Раяна Гарсії (24-2, 20 КО).
«Я битимуся з будь-ким, розумієш? Якщо це приносить гроші – в цьому є сенс.
Але зрештою я хочу світовий титул. Для мене головна мета – здобути чемпіонський пояс WBC.
Але якщо прилетить якась божевільна пропозиція, від неї ж не відмовляються, правда?».
Нагадаємо, 20 вересня Бенн та Кріс Юбенк-молодший проведуть реванш. У першому бою 26 квітня Кріс переміг Конора одноголосним рішенням суддів.
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