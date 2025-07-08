Відомий британський боксер Конор Бенн (23-1, 14 KO) для Sky Sports поділився думками про можливий поєдинок проти скандального американського суперваговика Раяна Гарсії (24-2, 20 КО).

«Я битимуся з будь-ким, розумієш? Якщо це приносить гроші – в цьому є сенс.

Але зрештою я хочу світовий титул. Для мене головна мета – здобути чемпіонський пояс WBC.

Але якщо прилетить якась божевільна пропозиція, від неї ж не відмовляються, правда?».