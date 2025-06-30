Володимир Кириченко

Реванш британця Конора Бенна (23-1, 14 KO) та чемпіона IBO у середньому дивізіоні його співвітчизника Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО) пройде 20 вересня. Про це повідомляє The RIng.

Поєдинок відбудеться в Лондоні. Поєдинок стане частиною Riyadh Season і буде організований за сприяння Sela, Boxxer та Matchroom.

Бій відбудеться в ліміті середньої вагової категорії з правилом повторного зважування – не більше 10 фунтів набору після офіційного зважування, як і під час першого бою.

Невдовзі після першої зустрічі боксерів, яка відбулася 26 квітня, стало відомо, що реванш планують провести наприкінці вересня. Єдиною перепоною було узгодження календаря матчів Тоттенгем Хотспур у АПЛ сезону-2025/26.

Згідно з розкладом, Тоттенгем має провести домашній матч 27 вересня проти Вулверхемптона, а 20 вересня команда грає на виїзді проти Брайтона.

Місце проведення бою між Юбенком-молодшим і Бенном 2 ще офіційно не підтверджено. Найімовірніше, це буде стадіон Тоттенгем Хотспур, однак також розглядається варіант з Вемблі, який вміщує понад 90 тисяч глядачів.

Нагадаємо, 27 квітня на івенті у Лондоні Юбенк-молодший переміг Бенна одноголосним рішенням суддів (116:112, 116:112, 116:112).