Олександр Сукманський

29 серпня медіасервіс MEGOGO транслюватиме в Україні вечір боксу в Лондоні, в межах якого Денис Берінчик (19-1, 9 КО) проведе перший поєдинок після втрати титулу чемпіона світу WBO у легкій вазі. Суперником українця стане британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО).

Права на трансляцію вечора боксу в Україні MEGOGO придбав у DAZN, продовживши співпрацю з одним із провідних глобальних спортивних стримінгових сервісів.

Нагадаємо, MEGOGO також був офіційним мовником в Україні попереднього бою Дениса Берінчика — проти Кейшона Девіса у лютому 2025 року, коли українець проводив перший захист титулу чемпіона світу WBO у легкій вазі. Таким чином, медіасервіс продовжує транслювати ключові поєдинки Дениса Берінчика для української аудиторії.

Вечір боксу відбудеться на O2 Arena в Лондоні. Поєдинок Берінчик — Ноукс пройде в андеркарді головної події вечора — бою у надважкій вазі між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем. Бій за участю українця стане головним в андеркарді і передуватиме мейн-івенту

Трансляція вечора боксу на MEGOGO орієнтовно розпочнеться о 20:15 за Києвом. Вихід Дениса Берінчика в ринг очікується близько 23:00, а головний бій Ітаума — Хргович — близько 00:00. Час початку поєдинків може змінюватися залежно від тривалості попередніх боїв.

Подію можна буде переглянути на MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та всіма пакетами MEGOPACK. Для української аудиторії медіасервіс забезпечує україномовну трансляцію. Вона буде доступна в підрозділі «Єдиноборства» в розділі «Спорт», а також на власному каналі MEGOGO Гонг та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», що з’явиться на сервісі в день події.

Деталі щодо трансляції та коментаторського складу MEGOGO повідомить незабаром.

Для Дениса Берінчика це буде перший вихід у ринг після поразки від Кейшона Девіса у лютому 2025 року. Тоді українець втратив титул чемпіона світу WBO у легкій вазі, який завоював у травні 2024-го в бою проти Емануеля Наваррете. Поєдинок із Ноуксом відкриває для Берінчика новий етап професійної кар’єри.

Сем Ноукс підходить до бою з рекордом 18 перемог і одна поразка, 16 перемог здобув нокаутом. Для британця протистояння з колишнім чемпіоном світу стане одним із ключових поєдинків у професійній кар’єрі.

Головною подією вечора стане протистояння Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича у надважкій вазі. Початок поєдинку очікується близько 00:00 за Києвом.

Основні бої файткарду:

Мозес Ітаума — Філіп Хргович, надважка вага;

Сем Ноукс — Денис Берінчик, легка вага, 10 раундів;

Гвідо Віанелло — Мозес Джоллі, 8 раундів;

Алоїс Джуніор — Майк Перес, важка вага, 10 раундів;

Крістіан Урсу — Бен Вон, бій за титули чемпіона Великої Британії та Співдружності у напівсередній вазі;

Організатори можуть вносити зміни до файткарду та часу початку поєдинків.