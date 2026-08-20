Сергій Разумовський

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик (19-1, 9 КО) готується до повернення на професійний ринг. Українець проведе поєдинок проти британського нокаутера Сема Ноукса (18-1, 16 КО) 29 серпня 2026 року в Лондоні.

Бій відбудеться на арені The O2 у межах андеркарду вечора боксу, організованого Queensberry Promotions. Головною подією шоу стане протистояння британця Мозеса Ітауми та хорвата Філіпа Хрговича.

Для Берінчика цей поєдинок стане першим після лютого 2025 року. Тоді українець поступився американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO. Після бою Берінчик переніс операції, а згодом зосередився на відновленні та підготовці до повернення.

Основний етап тренувального процесу проходив в Україні, зокрема в Карпатах і Буковелі. До підготовки боксера долучився новий наставник Юрій Ткаченко, який раніше багато років працював з Олександром Усиком. У тренувальному зборі також брав участь тренер Віталій Знак. Відповідні світлини з'явилися в Instagram спортсмена.

Ноукс: «Поразка від Кішона не означає, що Денис раптом став слабким».