Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) прибув до Лондона на бій з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Поєдинок відбудеться 29 серпня в андеркарді шоу Мозес Ітаума – Філіп Хргович на O2 Arena в Лондоні.

Денис Берінчик / Фото - Instagram

Востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.

Нагадаємо, Берінчик під керівництвом екстренера Усика і ще одного відомого фахівця готувався до бою з Ноуксом.