Берінчик прибув до Лондона на бій в рамках шоу Ітаума – Хргович
38-річний українець не боксував з лютого минулого року
Денис Берінчик / Фото - Facebook
Колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) прибув до Лондона на бій з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).
Поєдинок відбудеться 29 серпня в андеркарді шоу Мозес Ітаума – Філіп Хргович на O2 Arena в Лондоні.
Востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.
Нагадаємо, Берінчик під керівництвом екстренера Усика і ще одного відомого фахівця готувався до бою з Ноуксом.