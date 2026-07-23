Володимир Кириченко

Британський боксер легкого дивізіону Сем Ноукс (18-1, 16 КО) для The Ring поділився думками про поєдинок з ексчемпіоном світу у цій вазі українцем Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО).

Якщо говорити про Берінчика, то багато хто насамперед згадує його бій із Кейшоном Девісом, у якому той повністю домінував. Водночас у Берінчика були хороші перемоги – над Менді та Наваррете, де він виглядав дуже переконливо. Під час підготовки ти більше звертаєш увагу на ті успішні бої, а поразку від Кейшона відсуваєш на другий план?

«Так. Тому що Кейшон – це винятковий боєць. Він не такий, як усі інші, він зовсім інший.

Тому ми більше аналізуємо інші поєдинки Берінчика, хоча й із бою з Кішоном теж можна зробити певні висновки. Просто Кішон дуже легко впорався з ним, ще й попри весь тиск, який тоді на ньому був.

Але це не змінює того факту, що Берінчик – дуже хороший боксер. Поразка від Кішона Девіса не означає, що він раптом став слабким чи що тепер на мене чекає легкий бій лише тому, що Кейшон його переміг.

Тож так, із того бою можна винести певні уроки. Але, виходячи на ринг, я все одно розумію, що переді мною небезпечний суперник. Це боєць, який цілком здатний створити проблеми. Саме на цьому я й зосереджений».

Поєдинок між Берінчиком та Ноуксом відбудеться 29 серпня в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу пройде на O2 Arena в Лондоні.