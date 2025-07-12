Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Шеннон Бріггс (60-6-1, 53 КО) для Seconds Out поділився думками про можливе повернення в ринг ексчемпіона світу Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО).

Тайсон сказав, що повернувся б заради третього бою з Олександром Усиком або заради поєдинку з Ентоні Джошуа. Як думаєш, це станеться?

«Думаю, що так. Ларрі Холмс казав: «Ніколи не йди з боксу». Якщо можеш продовжувати заробляти гроші боями – бийся. А він може заробляти. Він здоровенний чолов’яга, він у формі – все буде гаразд».

Проти кого ти хотів би більше побачити Тайсона в рингу – проти Джошуа чи Усика?

«Зараз краще, щоб це був Джошуа, бо Усик – непереможний. Він у феноменальній формі, і він може й надалі залишатися в боксі, якщо тільки сам не захоче піти».

Що думаєш про можливий бій між Ф’юрі та Джошуа?

«Мені подобається така ідея. Думаю, Ф’юрі буде трохи впевненішим, але бій буде класний. Я люблю Ей Джея, він хороша людина, хороша особистість».

Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.